Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления детей — в воде нашли зашкаливающий хлор

21:51, 09 мар 2026

В Стерлитамаке приостановили работу бассейна, где дети отравились парами хлора. Проверка выявила превышение норм.

Роспотребнадзор Башкирии установил причину отравления детей в бассейне Стерлитамака. Ведомство провело проверку объекта и выявило серьёзные нарушения.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии исследовали пробы воды и воздуха в помещениях комплекса. Содержание хлора и хлороформа оказалось выше допустимых норм. Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю, в работе которого нашли нарушения.

Все бассейны комплекса временно закрыты. Ведомство готовит материалы для суда. Ранее проверку по этому факту начала прокуратура республики.

Дети отравились хлором в бассейне Башкирии — четверо в больнице

Автор: Семен Подгорный
Фото: Роспотребнадзор РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке отравление
