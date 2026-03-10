Более 40 жителей Башкирии стали жертвами пожаров с начала 2026 года

21:18, 10 мар 2026

В Башкортостане за первые месяцы года огонь унёс жизни 41 человека — Госкомитет РБ по ЧС призывает соблюдать правила безопасности.

С января в Башкортостане зафиксировано свыше 830 возгораний, жертвами которых стал 41 человек. Данные приводит Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве подчёркивают: значительную часть трагедий можно было избежать при соблюдении элементарных норм пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют пользоваться только исправными электроприборами и розетками, не допускать перегрузки сети. Перед уходом из квартиры следует отключать технику от питания. Также важно установить дымовой датчик, периодически проверять его исправность и своевременно заменять батарейки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ