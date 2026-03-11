Уголовное дело возбуждено после сообщений об избиении девочки в частном детсаду Уфы

20:35, 11 мар 2026

СК начал расследование по факту применения насилия к ребёнку в частном детском саду микрорайона Яркий.

Следственный комитет в Уфе возбудил уголовное дело после того, как в соцсетях появилась информация о жестоком обращении с ребёнком в частном дошкольном учреждении. По данным ведомства, в детсаду микрорайона Яркий персонал применял физическую силу к воспитаннице. Родители девочки считают, что подобное происходило неоднократно.

Следователи анализируют записи камер наблюдения и оценивают действия сотрудников. Ранее на место прибыл зампрокурора района Марсель Хакимов. Надзорные органы проверяют соблюдение норм безопасности и стандартов обращения с детьми. Персоналу предстоит дать объяснения.

Автор: Семен Подгорный