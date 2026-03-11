Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек
21:05, 11 мар 2026
Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» обнародовал статистику за февраль 2026 года.
За месяц волонтёры получили 59 обращений о пропавших жителях республики. Удалось вернуть домой живыми 41 человека. Однако пятеро были найдены погибшими. Ещё восемь заявок оказались неподтверждёнными. Судьба оставшихся пока неизвестна — добровольцы продолжают распространять ориентировки и отрабатывать поступающие сведения.
Связаться с отрядом можно круглосуточно по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
