Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек

Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек

21:05, 11 мар 2026

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» обнародовал статистику за февраль 2026 года.

За месяц волонтёры получили 59 обращений о пропавших жителях республики. Удалось вернуть домой живыми 41 человека. Однако пятеро были найдены погибшими. Ещё восемь заявок оказались неподтверждёнными. Судьба оставшихся пока неизвестна — добровольцы продолжают распространять ориентировки и отрабатывать поступающие сведения.

Связаться с отрядом можно круглосуточно по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь

Читайте также:

Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: поиск
Читайте также

Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
Происшествия в Башкирии
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека
Происшествия в Башкирии
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека
В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести
Происшествия в Башкирии
В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен