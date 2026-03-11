Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек

21:05, 11 мар 2026

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» обнародовал статистику за февраль 2026 года.

За месяц волонтёры получили 59 обращений о пропавших жителях республики. Удалось вернуть домой живыми 41 человека. Однако пятеро были найдены погибшими. Ещё восемь заявок оказались неподтверждёнными. Судьба оставшихся пока неизвестна — добровольцы продолжают распространять ориентировки и отрабатывать поступающие сведения.

Связаться с отрядом можно круглосуточно по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru