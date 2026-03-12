Все новости Уфы и Башкортостана
Порвал паспорт девушки и исчез: уфимца три недели искали на Пхукете — а он просто хотел побыть один

21:40, 12 мар 2026

40-летний IT-специалист из Уфы пропал на Пхукете после конфликта с возлюбленной. Его искали почти три недели — а он просто решил побыть один.

На тайском острове Пхукет завершились поиски 40-летнего уфимца Дениса — IT-специалиста, который жил там последние три года. Мужчина перестал выходить на связь 25 февраля, из-за чего обеспокоенные родственники в Уфе подключили полицию, волонтеров и российское консульство в Таиланде. Как стало известно, с Денисом все благополучно — он сам пришел в тайскую полицию.

Все началось с конфликта. В тот день у мужчины случилась серьезная ссора с гражданской женой Анной — они были вместе девять лет. В ходе выяснения отношений Денис выхватил паспорт возлюбленной и демонстративно разорвал документ у нее на глазах. После этого сел на черный скутер и растворился в тайском трафике. Анна на следующий день покинула остров, воспользовавшись свидетельством на возвращение, и улетела в Россию.

Первой тревогу подняла мать Дениса Ризеда. По ее словам, до исчезновения они созванивались ежедневно — и сын ни разу не проигнорировал звонок. Женщина описала его как совершенно адекватного человека без вредных привычек, со стабильной работой в IT. Причину ссоры с Анной она так и не выяснила.

Тайская полиция осмотрела съемную квартиру пары. Картина оказалась странной — все вещи лежали нетронутыми, ключи висели на месте. Полное ощущение, что человек вышел на минуту и не вернулся. К розыску подключились волонтеры из русскоязычного сообщества острова, ориентировки разлетелись по местным чатам и соцсетям.

Ситуацию осложняло то, что 14 марта у Дениса заканчивался срок визы. В королевстве за нарушение визового режима грозят штрафы и депортация с запретом на въезд.

Спустя почти три недели мужчина объявился сам. Никакого криминала — Денис просто решил взять паузу после тяжелого разрыва с Анной и на время отключился от внешнего мира. По словам матери, в ближайшее время он намерен вернуться домой в Уфу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
