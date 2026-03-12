Все новости Уфы и Башкортостана
«Расстреляйте его прямо здесь»: бабушка умоляла полицию после того, как нашла останки дочери в квартире внука

«Расстреляйте его прямо здесь»: бабушка умоляла полицию после того, как нашла останки дочери в квартире внука

21:46, 12 мар 2026

21:46, 12 мар 2026

25-летний житель Кумертау зарубил мать топором и 10 дней прожил в квартире с её расчлененным телом. Бабушка подозреваемого впервые рассказала подробности обнаружения тела и о жизни внука-затворника.

В начале февраля башкирский город Кумертау содрогнулся от одного из самых жутких преступлений за последние годы. 25-летний Денис убил свою 48-летнюю мать Инну, зарубив её топором прямо на кухне их квартиры на улице Первомайской. После этого он расчленил тело, разложил останки по вёдрам, тазам и стеклянным банкам — и продолжил жить в этой же квартире как ни в чём не бывало. Полторы недели. Об этом стало известно после выхода программы «За гранью» на телеканале НТВ, где мать погибшей и бабушка подозреваемого Галина Захарова впервые публично рассказала о произошедшем. Историю, случившуюся в одной из многоэтажек, жители всей республики обсуждают до сих пор.

Шесть лет на содержании

Денис не работал и не учился последние шесть лет. Всё это время мать и бабушка носили ему еду в квартиру, где он жил один, практически не выходя на улицу. Инна приехала с очередной вахты в конце января и, как обычно, отправилась к сыну — накормить, проведать. Дома её ждали младший ребёнок и пожилая мать Галина. Когда дочь перестала выходить на связь, пенсионерка забила тревогу. Каждый день она приходила к квартире внука, стучала в дверь, просила через замочную скважину хотя бы сказать, где мама. Тишина. Ни шороха, ни ответа. Но Галина была уверена — Денис внутри. Она знала его привычки и понимала, что он просто не хочет открывать.

Страшная находка

Десять дней бабушка безуспешно пыталась достучаться до внука. 10 февраля она пришла к квартире уже не одна — вместе с сотрудниками полиции и спасателями, которые вскрыли дверь. Полицейские сначала сообщили пенсионерке, что дочери в квартире нет. Галина попросила проверить балкон — вдруг Денис запер мать там. Женщина стояла в прихожей, видела пальто и шапку дочери на вешалке. Опустила глаза вниз — и увидела ведро. Денис в этот момент просто сидел на диване. Полицейские быстро сориентировались и вывели бабушку в подъезд. Ей стало плохо.

По всей квартире стояли ёмкости с останками. Вёдра, тазы, стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты — во всё это были разложены части тела 48-летней женщины. При задержании Денис не стал ничего отрицать. На вопрос следователей, зачем он так поступил, парень ответил коротко: «Она на меня смотрела».

Квартира без следов

Спустя несколько дней после задержания следователи вернули родственникам ключи от квартиры. Галина зашла внутрь и обнаружила, что внук тщательно убрал за собой. Всё было перестирано и вымыто. Кровь он вытирал махровыми полотенцами, которые потом стирал в машинке. Даже запаха в квартире не осталось — и это после десяти дней с останками. Такая методичность и хладнокровие наводят на определённые мысли: был ли Денис действительно невменяем в момент убийства или всё же действовал вполне осознанно и расчётливо.

Агрессия с историей

По словам бабушки, она всегда побаивалась внука. Считала его жестоким и непредсказуемым. Однажды Денис подрался с матерью — та выскочила в подъезд с криком, соседка вызвала полицию, парня увезли. Инна потом пришла к матери и призналась, что боится возвращаться домой. В другой раз Денис варил пельмени, а мать с его братом что-то ему сказали. Он вытащил пельмени из кастрюли и облил брата кипятком. Тот получил серьёзные ожоги и попал в больницу. Несмотря на все эти эпизоды, семья продолжала содержать Дениса.

При этом в воспитание внука Галина старалась не вмешиваться. Хотя часто просила дочь повлиять на Дениса — заставить выйти из дома, устроиться на работу. Инна не решалась. Она боялась собственного сына. По мнению бабушки, в тот роковой день женщина сидела за столом и даже не пикнула, когда сын взялся за топор. На вопрос, почему семья продолжала помогать, несмотря на агрессию, Галина ответила просто: «Он всё-таки мне родной внук».

Клиническая смерть и перелом

Двоюродная сестра Дениса по имени Кристина вспоминает, что когда-то он был совсем другим человеком — дружелюбным, отзывчивым, всегда готовым помочь. Перелом случился после расставания с девушкой, с которой он был вместе с самого детства. Денис замкнулся, перестал общаться с людьми. Попав в плохую компанию, он начал употреблять запрещённые вещества. Примерно шесть лет назад Денис пережил клиническую смерть в результате передозировки. После этого его личность, по словам родственников, изменилась полностью и бесповоротно. Он стал затворником — не выходил из квартиры, постоянно сидел в телефоне, ни с кем не контактировал.

Спланировал или сорвался

В вопросе мотивов мнения разделились. Часть экспертов считает, что Денис психически болен и его состояние постепенно ухудшалось на фоне развода родителей, расставания с девушкой и последствий клинической смерти. В какой-то момент он просто достиг точки невозврата. Другие уверены, что убийство было осознанным и заранее спланированным. Бабушка подозреваемого склоняется ко второй версии. Она считает, что теперь внук будет изображать невменяемость, чтобы уйти от ответственности.

«Я до сих пор его боюсь. Мало ли что у него на уме. Может, он решит и всех нас уложить», — признаётся Галина Захарова. Именно она в день обнаружения тела дочери сказала полицейским ту самую фразу: «Расстреляйте его прямо здесь!»

Суд заключил Дениса под стражу на два месяца по ходатайству следствия. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Останки Инны направлены на экспертизу в Уфу. Впереди — психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит, был ли 25-летний мужчина вменяем в момент совершения преступления. Расследование громкого уголовного дела продолжается.

Автор: Семен Подгорный
Фото: НТВ
Теги: Кумертау происшествия в кумертау убийство
