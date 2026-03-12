45 жизней за три месяца: что творится на дорогах Башкирии

22:04, 12 мар 2026

Госавтоинспекция Башкирии отчиталась о снижении аварийности — число ДТП и жертв сократилось, но почти три тысячи пьяных водителей задержаны за рулём.

Госавтоинспекция Республики Башкортостан обнародовала статистику дорожных происшествий за первые месяцы 2026 года. С января на дорогах региона зафиксировано 307 аварий — на 106 меньше, чем за тот же отрезок прошлого года. Травмы получили 394 человека, что ниже прошлогоднего показателя на 142 пострадавших. Погибли 45 человек — минус три к аналогичному периоду 2025-го.

Тенденция к снижению сохраняется: в прошлом году в республике в ДТП погибли 375 человек против 397 в 2024-м. Однако серьёзной проблемой остаётся пьяное вождение. За текущий год инспекторы задержали 2790 нетрезвых водителей, 13 из которых успели стать виновниками аварий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ