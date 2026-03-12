Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

45 жизней за три месяца: что творится на дорогах Башкирии

45 жизней за три месяца: что творится на дорогах Башкирии

22:04, 12 мар 2026

Госавтоинспекция Башкирии отчиталась о снижении аварийности — число ДТП и жертв сократилось, но почти три тысячи пьяных водителей задержаны за рулём.

Госавтоинспекция Республики Башкортостан обнародовала статистику дорожных происшествий за первые месяцы 2026 года. С января на дорогах региона зафиксировано 307 аварий — на 106 меньше, чем за тот же отрезок прошлого года. Травмы получили 394 человека, что ниже прошлогоднего показателя на 142 пострадавших. Погибли 45 человек — минус три к аналогичному периоду 2025-го.

Тенденция к снижению сохраняется: в прошлом году в республике в ДТП погибли 375 человек против 397 в 2024-м. Однако серьёзной проблемой остаётся пьяное вождение. За текущий год инспекторы задержали 2790 нетрезвых водителей, 13 из которых успели стать виновниками аварий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек

Читайте также:

Февральские поиски пропавших в Башкирии завершились гибелью пятерых человек
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также

За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро
Происшествия в Башкирии
За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро
В Башкирии растет число погибших в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии растет число погибших в ДТП
На дорогах Башкирии с начала 2024 года погибли 105 человек
Происшествия в Башкирии
На дорогах Башкирии с начала 2024 года погибли 105 человек
В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения
Происшествия в Башкирии
В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен