Пострадавшая в ДТП с певицей Асаевой пришла в сознание

21:40, 13 мар 2026

Женщина с тяжелейшими травмами после аварии по вине артистки Башкирии очнулась после нескольких операций.

Пострадавшая в лобовом столкновении с внедорожником певицы Гульназ Асаевой пришла в себя. Об этом рассказала её дочь Элина. Авария произошла 28 февраля на трассе в Белебеевском районе — артистка ехала на концерт в Стерлитамак и в метель вылетела на встречку, где её JAC врезался в Hyundai Solaris с пожилой парой.

У женщины переломы бёдер, голени, плеча и черепно-мозговая травма. По словам дочери, врачи каждый раз удивляются — даже с одной такой травмой не выживают, а её мать получила сразу несколько. Особую благодарность семья выражает реаниматологу, прибывшему на место ДТП.

Состояние пострадавшей стабильное, впереди ещё операции и долгая реабилитация. Асаева признала вину и обещала помогать. Ближайшие концерты певицы отменены.

Певица Гульназ Асаева ответила хейтерам: «Мы не богачи, платим ипотеку и кредиты»

Автор: Семен Подгорный
Фото: официальная страница Гульназ Асаевой / Telegram
Теги: Белебеевский район происшествия в белебеевском районе дтп в Белебеевском районе Гульназ Асаева
