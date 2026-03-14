В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли

21:04, 14 мар 2026

В Калтасинском районе Башкирии частично обрушилась крыша двухэтажки. Жильцы, включая восьмерых детей, покинули здание самостоятельно.

Шиферная кровля двухэтажного дома рухнула в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии утром 14 марта. Причина — масса снега на крыше 16-квартирного дома по улице Фрунзе. Площадь обрушения — 150 квадратных метров, сообщает МЧС республики.

Обошлось без пострадавших — все 28 жильцов, среди которых 8 детей, выбрались из квартир сами. Сейчас люди вернулись в свои жилища.

На месте работают экстренные службы. Сегодня пройдёт заседание комиссии по ЧС.

МЧС напоминает: кровлю нужно вовремя чистить от снега и наледи, особенно скатные крыши и козырьки. Заметили провисание, трещины или крупные сосульки — звоните на 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ