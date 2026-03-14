Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли

21:04, 14 мар 2026

В Калтасинском районе Башкирии частично обрушилась крыша двухэтажки. Жильцы, включая восьмерых детей, покинули здание самостоятельно.

Шиферная кровля двухэтажного дома рухнула в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии утром 14 марта. Причина — масса снега на крыше 16-квартирного дома по улице Фрунзе. Площадь обрушения — 150 квадратных метров, сообщает МЧС республики.

Обошлось без пострадавших — все 28 жильцов, среди которых 8 детей, выбрались из квартир сами. Сейчас люди вернулись в свои жилища.

На месте работают экстренные службы. Сегодня пройдёт заседание комиссии по ЧС.

МЧС напоминает: кровлю нужно вовремя чистить от снега и наледи, особенно скатные крыши и козырьки. Заметили провисание, трещины или крупные сосульки — звоните на 112.

Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия в Калтасинском районе
Читайте также

Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии
В Уфе возбудили дело после падения снега на 16-летнюю девушку
Происшествия в Башкирии
В Уфе возбудили дело после падения снега на 16-летнюю девушку
Крупнейший пожар в Уфе: торговый центр охватило огнем, рухнула крыша
Происшествия в Башкирии
Крупнейший пожар в Уфе: торговый центр охватило огнем, рухнула крыша
Нашли прямо за столом: в страшном ночном пожаре в центре Уфы погиб 61-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Нашли прямо за столом: в страшном ночном пожаре в центре Уфы погиб 61-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен