69-летний мужчина ударил ножом в живот племянника во время пьяной ссоры в Белебеевском районе Башкирии
22:27, 14 мар 2026
В Белебеевском районе Башкирии пожилой мужчина нанёс ножевое ранение 37-летнему племяннику после пьяной ссоры.
В Белебеевском районе Башкирии 69-летний мужчина ударил кухонным ножом в живот своего 37-летнего племянника. Об инциденте стало известно после того, как пострадавший оказался в больнице, откуда медики сообщили в полицию, рассказали в МВД республики.
Как установили правоохранители, родственники проживали вместе в квартире сожительницы старшего мужчины. Пока женщина была на работе, оба сели выпивать. Между ними вспыхнул конфликт — дядю возмутило, что племянник долгое время не работал и жил полностью за чужой счёт. Молодой мужчина в ответ начал оскорблять родственника. Тот схватил нож со стола и нанёс удар.
Когда хозяйка квартиры вернулась домой, дядя сам рассказал ей о случившемся. Женщина вызвала скорую. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя