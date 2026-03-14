69-летний мужчина ударил ножом в живот племянника во время пьяной ссоры в Белебеевском районе Башкирии

22:27, 14 мар 2026

В Белебеевском районе Башкирии пожилой мужчина нанёс ножевое ранение 37-летнему племяннику после пьяной ссоры.

В Белебеевском районе Башкирии 69-летний мужчина ударил кухонным ножом в живот своего 37-летнего племянника. Об инциденте стало известно после того, как пострадавший оказался в больнице, откуда медики сообщили в полицию, рассказали в МВД республики.

Как установили правоохранители, родственники проживали вместе в квартире сожительницы старшего мужчины. Пока женщина была на работе, оба сели выпивать. Между ними вспыхнул конфликт — дядю возмутило, что племянник долгое время не работал и жил полностью за чужой счёт. Молодой мужчина в ответ начал оскорблять родственника. Тот схватил нож со стола и нанёс удар.

Когда хозяйка квартиры вернулась домой, дядя сам рассказал ей о случившемся. Женщина вызвала скорую. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя

Читайте также:

В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС. / телеграм-канал.
Теги: Белебеевский район происшествия в белебеевском районе
Читайте также

В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
Происшествия в Башкирии
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержан пенсионер, напавший с ножом на зятя
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына


