69-летний мужчина ударил ножом в живот племянника во время пьяной ссоры в Белебеевском районе Башкирии

22:27, 14 мар 2026

В Белебеевском районе Башкирии пожилой мужчина нанёс ножевое ранение 37-летнему племяннику после пьяной ссоры.

В Белебеевском районе Башкирии 69-летний мужчина ударил кухонным ножом в живот своего 37-летнего племянника. Об инциденте стало известно после того, как пострадавший оказался в больнице, откуда медики сообщили в полицию, рассказали в МВД республики.

Как установили правоохранители, родственники проживали вместе в квартире сожительницы старшего мужчины. Пока женщина была на работе, оба сели выпивать. Между ними вспыхнул конфликт — дядю возмутило, что племянник долгое время не работал и жил полностью за чужой счёт. Молодой мужчина в ответ начал оскорблять родственника. Тот схватил нож со стола и нанёс удар.

Когда хозяйка квартиры вернулась домой, дядя сам рассказал ей о случившемся. Женщина вызвала скорую. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. / телеграм-канал.