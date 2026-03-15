Снег проломил крышу жилого дома в центре Уфы — жильцов эвакуировали
21:02, 15 мар 2026
В столице Башкортостана обрушилась кровля двухквартирного дома на улице Гоголя. Прокуратура начала проверку.
В центре Уфы днём 15 марта рухнула крыша жилого дома на улице Гоголя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану и Прокуратуре РБ.
Кровля двухквартирного здания не выдержала массы скопившегося снега — обрушение произошло на площади 25 квадратных метров. Никто не пострадал. На место оперативно выехали экстренные службы, которые занялись ликвидацией последствий.
Жительницу повреждённой квартиры определили в городской центр временного содержания. Надзорное ведомство уже начало проверку — выяснят, вовремя ли убирали снег и наледь с крыши. Если выявят нарушения в сфере ЖКХ, виновных привлекут к ответственности.
