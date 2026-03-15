Снег проломил крышу жилого дома в центре Уфы — жильцов эвакуировали

21:02, 15 мар 2026

В столице Башкортостана обрушилась кровля двухквартирного дома на улице Гоголя. Прокуратура начала проверку.

В центре Уфы днём 15 марта рухнула крыша жилого дома на улице Гоголя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану и Прокуратуре РБ.

Кровля двухквартирного здания не выдержала массы скопившегося снега — обрушение произошло на площади 25 квадратных метров. Никто не пострадал. На место оперативно выехали экстренные службы, которые занялись ликвидацией последствий.

Жительницу повреждённой квартиры определили в городской центр временного содержания. Надзорное ведомство уже начало проверку — выяснят, вовремя ли убирали снег и наледь с крыши. Если выявят нарушения в сфере ЖКХ, виновных привлекут к ответственности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено Прокуратурой РБ. / Прокуратура РБ.