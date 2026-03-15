Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
Снег проломил крышу жилого дома в центре Уфы — жильцов эвакуировали

21:02, 15 мар 2026

В столице Башкортостана обрушилась кровля двухквартирного дома на улице Гоголя. Прокуратура начала проверку.

В центре Уфы днём 15 марта рухнула крыша жилого дома на улице Гоголя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану и Прокуратуре РБ.

Кровля двухквартирного здания не выдержала массы скопившегося снега — обрушение произошло на площади 25 квадратных метров. Никто не пострадал. На место оперативно выехали экстренные службы, которые занялись ликвидацией последствий.

Жительницу повреждённой квартиры определили в городской центр временного содержания. Надзорное ведомство уже начало проверку — выяснят, вовремя ли убирали снег и наледь с крыши. Если выявят нарушения в сфере ЖКХ, виновных привлекут к ответственности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли

Читайте также:

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Прокуратурой РБ. / Прокуратура РБ.
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Происшествия в Башкирии
В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Прокуратура Башкирии проверяет жалобы на холод в школе села Верхнеяркеево
Человек и закон в Башкирии
Прокуратура Башкирии проверяет жалобы на холод в школе села Верхнеяркеево
Крупнейший пожар в Уфе: торговый центр охватило огнем, рухнула крыша
Происшествия в Башкирии
Крупнейший пожар в Уфе: торговый центр охватило огнем, рухнула крыша
В Башкирии 16 человек эвакуировали из аварийного дома после обрушения облицовки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 16 человек эвакуировали из аварийного дома после обрушения облицовки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен