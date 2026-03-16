Подростков в Башкирии обманули на 1,3 миллиона рублей: мошенники действовали через «Госуслуги» и «Минцифры»

21:13, 16 мар 2026

В Уфе и Уфимском районе мошенники выманили у несовершеннолетних более 1,3 млн рублей, представляясь сотрудниками госструктур и запугивая уголовной ответственностью.

В Башкирии зафиксированы два эпизода телефонного обмана, жертвами которого стали несовершеннолетние. Общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Кредит на мать — по указке из трубки

Первый эпизод произошёл в Уфе. На телефон подростка позвонил неизвестный, который назвался специалистом горячей линии портала «Госуслуги». Собеседник заявил, что к личному кабинету юноши пытаются получить доступ посторонние. Затем «специалист» сообщил тревожную новость: якобы преступники уже начали оформлять займы на имя его матери, а средства направляются на финансирование иностранных структур. Подростку пригрозили уголовным преследованием, если он откажется содействовать.

Далее в разговор включились так называемые «представители правоохранительных органов», которые пообещали помочь разобраться в ситуации. Следуя их инструкциям, юноша взял мобильный телефон матери, оформил на её имя кредит в размере 880 тысяч рублей и перечислил деньги на указанные счета. Злоумышленники намеревались похитить ещё 420 тысяч, однако мать молодого человека вовремя обнаружила происходящее и остановила переводы.

Наследство от бабушки ушло на «безопасный счёт»

Второй случай зарегистрирован в Уфимском районе. Там жертвой аферистов стала школьница. В полицию обратилась её 43-летняя мать и рассказала, что дочери позвонил мужчина с грубым голосом. Звонивший представился работником Министерства цифрового развития и поинтересовался, имеются ли у девушки личные накопления. Узнав, что покойная бабушка оставила внучке почти полмиллиона рублей, собеседник решил «помочь».

Мужчина имитировал проверку финансовой активности девушки, после чего заявил, что её средства пытаются вывести на счета в недружественных государствах. Для предотвращения «хищения» он убедил школьницу перевести все сбережения на специальный счёт. Девушка сняла в банке 495 тысяч рублей и отправила их через банкомат по реквизитам, которые продиктовал злоумышленник.

По обоим эпизодам полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru