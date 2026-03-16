Три ЧП за семь дней: снег обрушил крыши домов в трёх городах Башкирии

21:18, 16 мар 2026

В республике под тяжестью снега были повреждены крыши трёх зданий — в Краснохолмском, Уфе и Нефтекамске. Министр ЖКХ призвала срочно принять меры.

Три дома в Башкирии пострадали из-за снеговой нагрузки за неделю. Об этом 16 марта на совещании в правительстве республики доложила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Первое ЧП произошло 14 марта в селе Краснохолмский: не выдержала шиферная крыша двухэтажки на улице Фрунзе. 15 марта в Уфе на Гоголя обвалилась кровля одноэтажного дома — площадь обрушения 25 квадратных метров. В тот же день в Нефтекамске сошедший снег разрушил входную группу Центра культуры на проспекте Юбилейном. Обошлось без пострадавших.

Голованова обратилась к главам муниципалитетов с призывом усилить контроль за очисткой крыш жилых домов и соцобъектов от наледи и снега.

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли

Читайте также:

В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также

Снег проломил крышу жилого дома в центре Уфы — жильцов эвакуировали
Происшествия в Башкирии
Снег проломил крышу жилого дома в центре Уфы — жильцов эвакуировали
В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Происшествия в Башкирии
В Башкирии снежная масса обрушила 150 «квадратов» кровли
Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии
Жители Уфы пострадали из-за падения льда и снега с многоэтажек
Происшествия в Башкирии
Жители Уфы пострадали из-за падения льда и снега с многоэтажек


