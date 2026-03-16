В Уфе осудят мужчину за нападения на прохожих

21:37, 16 мар 2026

Житель Уфы предстанет перед судом за двойное покушение на убийство — мужчина набросился на незнакомцев с ножом и топором в один день.

Прокуратура Ленинского района в Уфе направила в суд дело против горожанина, обвиняемого в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Всё произошло в августе 2025 года.

Сначала фигурант повздорил с прохожим у дома на 2-й Рабочей и нанёс ему не менее пяти ножевых ранений в грудь. Через несколько часов вооружился кухонным топором, подошёл к группе мужчин у магазина на улице Урицкого и ударил одного по голове. Пострадавший получил множественные травмы.

Оба потерпевших выжили — спасли очевидцы, оперативно прибывшие медики и сопротивление самих жертв. Обвиняемый вину признал лишь частично. Ранее он неоднократно был судим. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Уфы.

Автор: Семен Подгорный