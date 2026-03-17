В Башкирии мошенники оформили кредит на женщину руками её 8-летнего ребёнка

21:25, 17 мар 2026

В Нефтекамске аферисты через мессенджер обманули ребёнка, пообещав бонус к онлайн-игре, и с помощью девочки добрались до банковских приложений матери.

В башкирском Нефтекамске мошенники нашли неожиданный способ добраться до чужих денег — через восьмилетнего ребёнка. О случившемся сообщила пресс-служба городского отдела МВД.

Всё началось с сообщения в мессенджере. Неизвестный написал девочке и предложил подарок — бонус к её любимой онлайн-игре. Ребёнок согласился и стал следовать указаниям. По инструкции девочка взяла мамин телефон, ввела пароль и открыла банковские приложения. Однако, когда собеседник стал слишком настойчивым, она испугалась, прервала разговор и молча вернула смартфон матери.

Утром 40-летняя женщина увидела уведомления о списаниях и немедленно обратилась в полицию. Позже дочь рассказала правду. Как установили правоохранители, злоумышленники успели оформить на пострадавшую кредитную карту с лимитом 270 тысяч рублей, а также вывели более 60 тысяч с одного счёта и 36 тысяч с другого. Только оперативная блокировка операций со стороны банков не позволила похитить ещё больше.

В полиции настоятельно рекомендовали родителям регулярно беседовать с детьми о правилах безопасности в интернете и объяснять, почему нельзя выполнять просьбы незнакомцев в сети.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Нефтекамск мошенники
