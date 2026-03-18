Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым

21:18, 18 мар 2026

В Уфе завершились поиски 20-летнего молодого человека, пропавшего 12 марта. Волонтёры «ЛизаАлерт» подтвердили его гибель.

В столице Башкортостана трагически завершились поиски 20-летнего жителя Уфы. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Парень вышел из дома 12 марта и с тех пор не выходил на связь с близкими. Родственники забили тревогу, к розыску подключились добровольцы. Спустя несколько дней поисковики опубликовали в социальных сетях короткое сообщение: молодой человек найден, он погиб.

Волонтёры выразили соболезнования семье. Детали исчезновения и причина гибели пока не называются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»