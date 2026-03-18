Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе доставщик еды заблудился на электровелосипеде в лесу

21:28, 18 мар 2026

Курьер доставки еды заблудился в лесу в Уфе — навигатор проложил маршрут напрямик через чащу.

Вечером 17 марта в экстренные службы столицы Башкирии поступил вызов — курьер на электровелосипеде заблудился в лесу. Парень вёз заказ с улицы Р. Зорге на Сафроновский проезд, а навигатор срезал путь через лесной массив.

Сколько молодой человек блуждал среди деревьев — неизвестно, но к моменту обнаружения он промок, замёрз и запаниковал. Нашли его бойцы поисково-спасательного отряда уже за железной дорогой, сообщили в управлении гражданской защиты.

Курьер едва не встретил день рождения в лесу. Спасатели вывели его и передали полиции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора

Читайте также:

В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии пропавший грибник провел ночь в лесу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропавший грибник провел ночь в лесу
В Уфе доставщик еды спас жизнь собаке, провалившейся в колодец
Происшествия в Башкирии
В Уфе доставщик еды спас жизнь собаке, провалившейся в колодец
В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора
Происшествия в Башкирии
В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора
Грибная прогулка чуть не закончилась трагедией для пенсионера в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Грибная прогулка чуть не закончилась трагедией для пенсионера в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен