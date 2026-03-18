В Уфе доставщик еды заблудился на электровелосипеде в лесу
21:28, 18 мар 2026
Курьер доставки еды заблудился в лесу в Уфе — навигатор проложил маршрут напрямик через чащу.
Вечером 17 марта в экстренные службы столицы Башкирии поступил вызов — курьер на электровелосипеде заблудился в лесу. Парень вёз заказ с улицы Р. Зорге на Сафроновский проезд, а навигатор срезал путь через лесной массив.
Сколько молодой человек блуждал среди деревьев — неизвестно, но к моменту обнаружения он промок, замёрз и запаниковал. Нашли его бойцы поисково-спасательного отряда уже за железной дорогой, сообщили в управлении гражданской защиты.
Курьер едва не встретил день рождения в лесу. Спасатели вывели его и передали полиции.
