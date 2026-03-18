В Белорецке при пожаре в частном доме погибли два человека
21:48, 18 мар 2026
В доме на улице Канатной в Белорецке после пожара нашли тела мужчины и женщины. МЧС проводит проверку.
Пожар в частном доме в Белорецке унёс жизни двух человек. Утром 18 марта спасатели прибыли на вызов по улице Канатной и обнаружили в одной из комнат дома тела 48-летнего мужчины и 72-летней женщины.
По информации ГУ МЧС России по Башкортостану, дознаватель приступил к проверке по факту пожара.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
