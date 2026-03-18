В Белорецке при пожаре в частном доме погибли два человека

21:48, 18 мар 2026

В доме на улице Канатной в Белорецке после пожара нашли тела мужчины и женщины. МЧС проводит проверку.

Пожар в частном доме в Белорецке унёс жизни двух человек. Утром 18 марта спасатели прибыли на вызов по улице Канатной и обнаружили в одной из комнат дома тела 48-летнего мужчины и 72-летней женщины.

По информации ГУ МЧС России по Башкортостану, дознаватель приступил к проверке по факту пожара.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Более 40 жителей Башкирии стали жертвами пожаров с начала 2026 года

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке пожар в Белорецке
