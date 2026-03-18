В Уфе задержали мужчину, похитившего бизнесмена ради недвижимости и миллионов

В Башкирии задержан 45-летний уроженец Ингушетии, который похитил уфимского предпринимателя и вымогал у него недвижимость и деньги на сумму свыше 150 миллионов рублей.

В Уфе в результате спецоперации задержан мужчина, подозреваемый в похищении руководителя крупной строительной компании и вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы МВД и Следственного комитета по Башкортостану.

45-летнего уроженца Ингушетии задержали оперативники подразделения по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска МВД по республике совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Силовую поддержку обеспечила Росгвардия.

По данным следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени запугивал генерального директора одной из уфимских строительных компаний. Сначала он применил к нему насилие, угрожавшее жизни потерпевшего, а затем под угрозой физической расправы над ним и его родными вынудил написать долговую расписку на 95 миллионов рублей.

Однако на этом он не остановился. Позднее злоумышленник похитил предпринимателя. Удерживая его, он потребовал безвозмездно переоформить на него квартиру в элитном жилом комплексе и жилой дом с земельным участком. Общая стоимость этой недвижимости превысила 55 миллионов рублей. Таким образом, сумма всех требований составила порядка 150 миллионов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ