Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
Бродячие собаки покусали почти 70 человек в Уфе за одну неделю

22:01, 18 мар 2026

В столице Башкирии резко выросло число нападений бездомных животных на людей. Больше всего случаев — в Калининском и Кировском районах.

69 жителей Уфы пострадали от укусов бездомных собак за одну неделю — среди них 10 детей. Об этом сообщил глава УГЗ столицы Башкирии Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в мэрии.

Чаще всего инциденты фиксировали в Калининском и Кировском районах — 21 и 15 случаев соответственно. Меньше всего — в Демском и Советском: три и один случай.

С 11 по 17 марта по всему городу отловили 87 бездомных животных.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен