Бродячие собаки покусали почти 70 человек в Уфе за одну неделю

22:01, 18 мар 2026

В столице Башкирии резко выросло число нападений бездомных животных на людей. Больше всего случаев — в Калининском и Кировском районах.

69 жителей Уфы пострадали от укусов бездомных собак за одну неделю — среди них 10 детей. Об этом сообщил глава УГЗ столицы Башкирии Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в мэрии.

Чаще всего инциденты фиксировали в Калининском и Кировском районах — 21 и 15 случаев соответственно. Меньше всего — в Демском и Советском: три и один случай.

С 11 по 17 марта по всему городу отловили 87 бездомных животных.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный