Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Бродячие собаки растерзали косулю в жилом районе Уфы

22:07, 18 мар 2026

В Дёмском районе столицы Башкирии стая бездомных псов загнала и убила дикое животное на территории садового товарищества.

Стая бродячих собак загрызла косулю в СНТ «Ветеран» в Дёмском районе Уфы. Животное забрело на территорию товарищества, где на него напали бездомные псы. Косуля пыталась спастись бегством, но забежала в тупик, где и погибла.

На место выехал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, который подтвердил гибель косули.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал ЦРДЖ «Пин и Пуф»
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение собаки
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен