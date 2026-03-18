Бродячие собаки растерзали косулю в жилом районе Уфы

22:07, 18 мар 2026

В Дёмском районе столицы Башкирии стая бездомных псов загнала и убила дикое животное на территории садового товарищества.

Стая бродячих собак загрызла косулю в СНТ «Ветеран» в Дёмском районе Уфы. Животное забрело на территорию товарищества, где на него напали бездомные псы. Косуля пыталась спастись бегством, но забежала в тупик, где и погибла.

На место выехал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, который подтвердил гибель косули.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал ЦРДЖ «Пин и Пуф»