В Учалинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

22:08, 22 мар 2026

В деревне Москово Учалинского района 22 марта загорелся одноэтажный частный дом на Школьной улице. Двое находившихся внутри людей не смогли выбраться наружу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

На вызов прибыли сотрудники МЧС, Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и добровольная пожарная команда из деревни Уральск. Совместными усилиями возгорание удалось ликвидировать. При разборе завалов спасатели обнаружили тела 64-летнего мужчины и 57-летней женщины.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе пожар в Учалинском районе
