Бродячие собаки растерзали косулю под Уфой
22:27, 22 мар 2026
Стая бродячих собак напала на самца косули в Уфимском районе — животное загнали к ограждению и растерзали. Трагедия произошла за Затоном на глазах очевидца.
Мужчина пытался отогнать псов криками, но спасти косулю не удалось — она погибла. Информацию подтвердил центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» 22 марта.
На место выехали охотинспектор минэкологии Башкортостана и сотрудники центра.
Автор: Семен Подгорный
Фото: центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф" | телеграм
