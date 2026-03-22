Бродячие собаки растерзали косулю под Уфой

22:27, 22 мар 2026

Стая бродячих собак напала на самца косули в Уфимском районе — животное загнали к ограждению и растерзали. Трагедия произошла за Затоном на глазах очевидца.

Мужчина пытался отогнать псов криками, но спасти косулю не удалось — она погибла. Информацию подтвердил центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» 22 марта.

На место выехали охотинспектор минэкологии Башкортостана и сотрудники центра.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф" | телеграм
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе нападение собаки
