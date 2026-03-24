В Уфе в массовой драке ножом ранили 18-летнего жителя

15:12, 24 мар 2026

Две компании молодёжи устроили драку с применением ножа на Первомайской. Пострадавший госпитализирован.

Во дворе на улице Первомайской в Уфе две компании молодых людей устроили массовую драку с применением ножа. Момент конфликта зафиксировала камера «умного» домофона.

На записи видно, как после ножевого удара одна из групп спешно покинула место происшествия.

По данным «Башинформа», пострадал 18-летний юноша — бригада скорой доставила его в больницу.

МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция устанавливает всех участников столкновения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
