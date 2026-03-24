В Уфе в массовой драке ножом ранили 18-летнего жителя
15:12, 24 мар 2026
Две компании молодёжи устроили драку с применением ножа на Первомайской. Пострадавший госпитализирован.
Во дворе на улице Первомайской в Уфе две компании молодых людей устроили массовую драку с применением ножа. Момент конфликта зафиксировала камера «умного» домофона.
На записи видно, как после ножевого удара одна из групп спешно покинула место происшествия.
По данным «Башинформа», пострадал 18-летний юноша — бригада скорой доставила его в больницу.
МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция устанавливает всех участников столкновения.
