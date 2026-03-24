12 ударов ножом, 9 — прямо в сердце: как гибель 21-летней девушки из Стерлитамака раскрыли по запаху из чулана

21:49, 24 мар 2026

Гражданин Азербайджана убил молодую женщину в квартире её матери, пять дней прятал тело в шкафу, переписывался с её родными с её же телефона и попытался скрыться через Турцию. Его поймали в аэропорту — из-за просроченного загранпаспорта.

В марте 2021 года в башкирском Стерлитамаке была убита 21-летняя Диана Б. Её тело со следами множественных ножевых ранений пролежало в чулане квартиры на улице Худайбердина пять суток — завёрнутым в полиэтиленовые мусорные мешки. Обнаружить его удалось лишь благодаря соседям, почуявшим резкий запах. Об обстоятельствах преступления, задержании подозреваемого и судебном приговоре сообщает «КП-Уфа».

Диану те, кто её знал, описывают примерно одинаково: общительная, смелая, немного задиристая. Она не избегала шумных застолий, любила клубы и большие компании. На любом мероприятии оказывалась в центре внимания — не потому, что добивалась этого специально, а потому что так получалось само собой.

После школы девушка получила специальность по охране труда в стерлитамакском колледже. В 2020 году у неё появился молодой человек — Владимир. Отношения складывались непросто: пара то расходилась, то снова сходилась. В декабре того же года Владимир уехал на вахту на Крайний Север — на полгода. Вскоре туда же, но в другой населённый пункт, отправилась работать и сама Диана.

На своей странице в социальных сетях она вела нечто вроде личного дневника — писала о работе, о жизни вдали от дома, о том, что происходило вокруг. Одна из записей была посвящена инциденту, случившемуся в первую же ночь после приезда на вахту: пятеро пьяных мужчин едва не применили к ней силу. Диана описывала произошедшее с тревогой, но без надломленности — и не уехала. Отработала несколько месяцев, несколько раз сумела увидеться с Владимиром. Последняя запись на её странице заканчивалась словами о том, что любовь существует — нужно только её найти.

Ещё до отъезда на Север Диана познакомилась с 23-летним Фарахимом Гурбанлы — гражданином Азербайджана, который снимал квартиру у её матери. Мужчина работал администратором в различных кафе и ресторанах Стерлитамака. Там же он познакомился с будущей женой Алиной, довольно быстро они заключили брак, у них родился сын.

Семейная жизнь, по словам Алины, не задалась с самого начала. Муж употреблял алкоголь и запрещённые вещества, систематически поднимал на неё руку и изменял. Окончательный разрыв произошёл после того, как Диана сама рассказала Алине об их с Фарахимом отношениях — по его словам, интимная связь между ними возникла ещё в тот период, когда он жил с женой, а Диана встречалась с Владимиром. После этого разговора Алина забрала ребёнка и ушла.

Коллеги и знакомые характеризовали Гурбанлы по-разному: в трезвом состоянии — вежливым и обходительным, в состоянии опьянения — агрессивным и неуправляемым.

Вечером 23 марта 2021 года Диана пришла в квартиру матери, где по-прежнему жил Фарахим, предложила выпить. Алкоголь у него уже был — купили ещё. Начали с карточных игр, затем, по словам Гурбанлы, между ними вновь произошла близость. Сразу после этого возник конфликт. Диана высказывала претензии, ссора переросла в физическое противостояние. Фарахим сначала душил девушку руками, затем — шнуром от утюга. Когда она перестала подавать признаки жизни, он прошёл на кухню, взял нож и нанёс ей двенадцать ударов в грудь. Судебно-медицинская экспертиза впоследствии установила: девять из них пришлись точно в сердце.

После убийства Гурбанлы вышел в магазин, вернулся, поел и лёг спать. Тело Дианы всю ночь пролежало в соседней комнате. Соседи, по имеющимся данным, не слышали ни криков, ни каких-либо подозрительных звуков.

На следующий день, 24 марта, Фарахим приступил к уничтожению следов. Купил крупные полиэтиленовые мешки для мусора, упаковал в них тело. Тщательно убрал квартиру: смыл кровь с пола, привёл в порядок комнаты, собрал и вынес вещи погибшей. Снял с неё золотые украшения. Перевёл с банковской карты Дианы на собственный счёт все имевшиеся там средства. Ювелирные изделия продал в комиссионных магазинах. Общая сумма похищенного была оценена следствием в 82 тысячи рублей.

На эти деньги убийца добрался до Уфы, откуда вылетел в Москву — с намерением покинуть Россию транзитом.

Перед отъездом Гурбанлы завладел телефоном Дианы, подобрав пароль. Несколько дней он самостоятельно вёл переписку с её родственниками, копируя манеру общения девушки. Это позволило ему выиграть время.

Тем временем мать Дианы обнаружила в её комнате вещи, с которыми та никогда не уходила надолго: расчёску, документы, личные мелочи. Женщина начала звонить дочери — та не отвечала, затем телефон и вовсе отключился. Мать и брат Дианы самостоятельно попытались её разыскать, выяснили, что на работе она не появлялась несколько дней. После этого они обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

Тело было обнаружено 29 марта — когда соседи по дому вызвали полицию, пожаловавшись на резкий неприятный запах, исходящий из квартиры на улице Худайбердина. Прибывшие сотрудники вызвали мать Дианы. Внутри всё выглядело аккуратно: вещи разложены по местам, следов борьбы нет. Источником запаха оказался чулан. Останки 21-летней девушки пролежали там пять суток, завёрнутые в мусорные мешки. Опытные полицейские сразу поняли, что произошло, и попросили женщину выйти в подъезд.

Сразу после обнаружения тела был объявлен розыск 23-летнего квартиранта как единственного подозреваемого по делу об убийстве.

К тому моменту Фарахим Гурбанлы уже находился в Москве. Когда в социальных сетях начали появляться публикации о том, что его разыскивают, он поменял билет на ближайший рейс — до турецкой Антальи — и вылетел. Однако на паспортном контроле выяснилось, что срок действия его заграничного паспорта истёк. Турецкая пограничная служба отказала ему во въезде и посадила на ближайший обратный рейс в Россию. По прилёте в московский аэропорт его уже ждали сотрудники полиции и следственные органы.

В ходе допросов Гурбанлы признал вину в полном объёме и заявил о раскаянии. Защита пыталась представить произошедшее как убийство в состоянии аффекта, однако следствие эту версию опровергло. Целенаправленное уничтожение улик, намеренное введение в заблуждение родственников жертвы посредством переписки с её телефона и попытка покинуть страну были расценены как свидетельства осознанных и последовательных действий.

В январе 2022 года Стерлитамакский городской суд вынес приговор: Фарахим Гурбанлы признан виновным в убийстве и грабеже Дианы Б. Ему назначено наказание в виде 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По неофициальным подсчётам — примерно по одному году за каждый из нанесённых ударов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети