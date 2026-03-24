Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

12 ударов ножом, 9 — прямо в сердце: как гибель 21-летней девушки из Стерлитамака раскрыли по запаху из чулана

21:49, 24 мар 2026

Гражданин Азербайджана убил молодую женщину в квартире её матери, пять дней прятал тело в шкафу, переписывался с её родными с её же телефона и попытался скрыться через Турцию. Его поймали в аэропорту — из-за просроченного загранпаспорта.

В марте 2021 года в башкирском Стерлитамаке была убита 21-летняя Диана Б. Её тело со следами множественных ножевых ранений пролежало в чулане квартиры на улице Худайбердина пять суток — завёрнутым в полиэтиленовые мусорные мешки. Обнаружить его удалось лишь благодаря соседям, почуявшим резкий запах. Об обстоятельствах преступления, задержании подозреваемого и судебном приговоре сообщает «КП-Уфа».

Диану те, кто её знал, описывают примерно одинаково: общительная, смелая, немного задиристая. Она не избегала шумных застолий, любила клубы и большие компании. На любом мероприятии оказывалась в центре внимания — не потому, что добивалась этого специально, а потому что так получалось само собой.

После школы девушка получила специальность по охране труда в стерлитамакском колледже. В 2020 году у неё появился молодой человек — Владимир. Отношения складывались непросто: пара то расходилась, то снова сходилась. В декабре того же года Владимир уехал на вахту на Крайний Север — на полгода. Вскоре туда же, но в другой населённый пункт, отправилась работать и сама Диана.

На своей странице в социальных сетях она вела нечто вроде личного дневника — писала о работе, о жизни вдали от дома, о том, что происходило вокруг. Одна из записей была посвящена инциденту, случившемуся в первую же ночь после приезда на вахту: пятеро пьяных мужчин едва не применили к ней силу. Диана описывала произошедшее с тревогой, но без надломленности — и не уехала. Отработала несколько месяцев, несколько раз сумела увидеться с Владимиром. Последняя запись на её странице заканчивалась словами о том, что любовь существует — нужно только её найти.

Ещё до отъезда на Север Диана познакомилась с 23-летним Фарахимом Гурбанлы — гражданином Азербайджана, который снимал квартиру у её матери. Мужчина работал администратором в различных кафе и ресторанах Стерлитамака. Там же он познакомился с будущей женой Алиной, довольно быстро они заключили брак, у них родился сын.

Семейная жизнь, по словам Алины, не задалась с самого начала. Муж употреблял алкоголь и запрещённые вещества, систематически поднимал на неё руку и изменял. Окончательный разрыв произошёл после того, как Диана сама рассказала Алине об их с Фарахимом отношениях — по его словам, интимная связь между ними возникла ещё в тот период, когда он жил с женой, а Диана встречалась с Владимиром. После этого разговора Алина забрала ребёнка и ушла.

Коллеги и знакомые характеризовали Гурбанлы по-разному: в трезвом состоянии — вежливым и обходительным, в состоянии опьянения — агрессивным и неуправляемым.

Вечером 23 марта 2021 года Диана пришла в квартиру матери, где по-прежнему жил Фарахим, предложила выпить. Алкоголь у него уже был — купили ещё. Начали с карточных игр, затем, по словам Гурбанлы, между ними вновь произошла близость. Сразу после этого возник конфликт. Диана высказывала претензии, ссора переросла в физическое противостояние. Фарахим сначала душил девушку руками, затем — шнуром от утюга. Когда она перестала подавать признаки жизни, он прошёл на кухню, взял нож и нанёс ей двенадцать ударов в грудь. Судебно-медицинская экспертиза впоследствии установила: девять из них пришлись точно в сердце.

После убийства Гурбанлы вышел в магазин, вернулся, поел и лёг спать. Тело Дианы всю ночь пролежало в соседней комнате. Соседи, по имеющимся данным, не слышали ни криков, ни каких-либо подозрительных звуков.

На следующий день, 24 марта, Фарахим приступил к уничтожению следов. Купил крупные полиэтиленовые мешки для мусора, упаковал в них тело. Тщательно убрал квартиру: смыл кровь с пола, привёл в порядок комнаты, собрал и вынес вещи погибшей. Снял с неё золотые украшения. Перевёл с банковской карты Дианы на собственный счёт все имевшиеся там средства. Ювелирные изделия продал в комиссионных магазинах. Общая сумма похищенного была оценена следствием в 82 тысячи рублей.

На эти деньги убийца добрался до Уфы, откуда вылетел в Москву — с намерением покинуть Россию транзитом.

Перед отъездом Гурбанлы завладел телефоном Дианы, подобрав пароль. Несколько дней он самостоятельно вёл переписку с её родственниками, копируя манеру общения девушки. Это позволило ему выиграть время.

Тем временем мать Дианы обнаружила в её комнате вещи, с которыми та никогда не уходила надолго: расчёску, документы, личные мелочи. Женщина начала звонить дочери — та не отвечала, затем телефон и вовсе отключился. Мать и брат Дианы самостоятельно попытались её разыскать, выяснили, что на работе она не появлялась несколько дней. После этого они обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

Тело было обнаружено 29 марта — когда соседи по дому вызвали полицию, пожаловавшись на резкий неприятный запах, исходящий из квартиры на улице Худайбердина. Прибывшие сотрудники вызвали мать Дианы. Внутри всё выглядело аккуратно: вещи разложены по местам, следов борьбы нет. Источником запаха оказался чулан. Останки 21-летней девушки пролежали там пять суток, завёрнутые в мусорные мешки. Опытные полицейские сразу поняли, что произошло, и попросили женщину выйти в подъезд.

Сразу после обнаружения тела был объявлен розыск 23-летнего квартиранта как единственного подозреваемого по делу об убийстве.

К тому моменту Фарахим Гурбанлы уже находился в Москве. Когда в социальных сетях начали появляться публикации о том, что его разыскивают, он поменял билет на ближайший рейс — до турецкой Антальи — и вылетел. Однако на паспортном контроле выяснилось, что срок действия его заграничного паспорта истёк. Турецкая пограничная служба отказала ему во въезде и посадила на ближайший обратный рейс в Россию. По прилёте в московский аэропорт его уже ждали сотрудники полиции и следственные органы.

В ходе допросов Гурбанлы признал вину в полном объёме и заявил о раскаянии. Защита пыталась представить произошедшее как убийство в состоянии аффекта, однако следствие эту версию опровергло. Целенаправленное уничтожение улик, намеренное введение в заблуждение родственников жертвы посредством переписки с её телефона и попытка покинуть страну были расценены как свидетельства осознанных и последовательных действий.

В январе 2022 года Стерлитамакский городской суд вынес приговор: Фарахим Гурбанлы признан виновным в убийстве и грабеже Дианы Б. Ему назначено наказание в виде 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По неофициальным подсчётам — примерно по одному году за каждый из нанесённых ударов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке убийство
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен