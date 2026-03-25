Помощница адвоката из Уфы, уехавшая работать в Таиланд, найдена мёртвой

21:18, 25 мар 2026

Женщина перестала выходить на связь с близкими после переезда. Её тело обнаружили в арендованной квартире.

35-летняя уфимка Вероника уехала в Таиланд в августе прошлого года по приглашению своего руководителя — адвоката, который планировал открыть там офис и пообещал ей достойный заработок. Поначалу женщина регулярно звонила родственникам и сообщала, что по-прежнему работает на него. Затем связь оборвалась.

Когда близкие забили тревогу, они обратились к местным волонтёрам. Волонтёры нашли уфимку мёртвой в снимаемой ею квартире. Тело отправили в Бангкок для проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, женщина умерла от остановки сердца, однако официальные результаты вскрытия передадут только родственникам. Вероника похоронена в братской могиле, сообщают «КП-Уфа» и «Башинформ».

Судьба адвоката остаётся неизвестной. По сведениям его коллег, он покинул Россию и последовательно находился в ОАЭ и Катаре. По неподтверждённым данным, у него возникли проблемы с законом. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что стал жертвой подставы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив уфимки | сайт «КП-Уфа»
