Юрист из Уфы сдался тайской полиции после убийства своей помощницы — девушку опознали спустя три месяца и похоронили в братской могиле

Юрист из Уфы сдался тайской полиции после убийства своей помощницы — девушку опознали спустя три месяца и похоронили в братской могиле

22:17, 26 мар 2026

35-летняя уфимка Вероника П. погибла в декабре в Паттайе. Её тело пролежало в морге, а родственники узнали о смерти лишь в конце марта — от волонтёров. Её начальник и сожитель, 43-летний юрист Ильдар М., сам пришёл в полицию и признался в убийстве.

Прошлым летом 35-летняя жительница Уфы Вероника П. уехала в Таиланд вместе со своим работодателем — 43-летним юристом Ильдаром М. Последний раз родственники выходили с ней на связь в декабре: девушка звонила из Паттайи. После этого — тишина. Обеспокоенная сестра обратилась к волонтёрам, помогающим гражданам России за рубежом, лишь в конце марта. Тогда и выяснилось, что Вероника мертва уже несколько месяцев. Подробности устанавливала «КП-Уфа».

Табуретка и явка с повинной

По данным тайской полиции, которые приводит источник «КП-Уфа», Ильдар М. забил девушку до смерти табуреткой. Тело обнаружили 27 декабря в кондоминиуме Grand Shivalay. В тот же день мужчина явился в местное отделение полиции и написал признательные показания. С тех пор он содержится под стражей в ожидании завершения предварительного расследования. По тайскому законодательству следствие по уголовным делам, как правило, длится девяносто дней. Это означает, что в обозримые сроки дело может быть передано в суд.

Примечательно, что Ильдар практически никому из своего окружения не сообщил о случившемся. Его близкие друзья и коллеги узнали о задержании и предъявленных обвинениях лишь накануне публикации материала — и, по их собственным словам, были глубоко потрясены.

«Он и мухи не обидит»

Давний друг и коллега Ильдара, уфимский юрист Роман Петров, рассказал, что они работали в одной профессиональной сфере и тесно общались, пока тот ещё жил в столице Башкирии.

— Что бы ни произошло и в чём бы его ни обвиняли, он мой друг и останется им. Очень порядочный, добрый, отзывчивый человек. Я знаю его много лет, знаю его семью. Видимо, произошло что-то страшное. Но я всегда буду его поддерживать, — говорит Петров.

По его словам, летом прошлого года Ильдар окончательно перебрался за рубеж. Он является владельцем юридической компании, специализирующейся в том числе на дистанционных консультациях, что позволяло ему вести дела из любой точки мира. Сначала он жил в ОАЭ и Катаре, а ближе к концу года осел в Паттайе. Вероника работала в его уфимской фирме помощницей, однако со временем их отношения вышли за рамки профессиональных. На тот момент Ильдар фактически находился в разводе — официально брак расторгнут не был, жена с шестилетним ребёнком оставалась в Уфе.

— Все, кто его знает, в шоке. Он всегда был сдержанным и спокойным человеком, — добавляет Петров.

Арбитраж и версия о мотиве

Ряд изданий предположил возможный мотив произошедшего. В конце прошлого года оба — и Ильдар, и Вероника — проходили в качестве субсидиарных ответчиков в деле о банкротстве «Уруссинского химического завода». Арбитражный суд Татарстана по иску конкурсного управляющего взыскал с них и ещё четырёх лиц около 12 миллионов рублей в совокупности.

— О том, что у него арбитражные разбирательства в Татарстане, никто из коллег даже не догадывался. Но зная его и то, как он ведёт дела, не думаю, что именно из-за этой суммы он мог причинить вред сожительнице, — отметил Роман Петров.

Братская могила и открытые вопросы

Самая тревожная часть этой истории касается того, что произошло с телом Вероники после обнаружения. По данным волонтёрской службы, занимающейся поиском пропавших за рубежом россиян, тело доставили в местный морг, затем отправили в Бангкок на судебно-медицинскую экспертизу, а после — похоронили в братской могиле вместе с «невостребованными». Никто из родственников девушки своевременно уведомлён не был.

При этом Вероника въехала в страну на законных основаниях, при ней имелись паспорт и телефон. Почему информация не была передана в российское консульство — этот вопрос до сих пор остаётся без ответа.

Теперь, чтобы провести ДНК-экспертизу и установить принадлежность останков, родственники погибшей вынуждены будут самостоятельно приехать в Таиланд и либо добиться эксгумации, либо забрать прах на родину.

Следственный комитет подключился

Между тем ситуацией занялись и российские правоохранители. Следственный комитет Республики Башкортостан возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительницы Уфы.

— Устанавливаются обстоятельства исчезновения женщины, проводятся допросы свидетелей, запрашивается информация из правоохранительных органов государства по месту последнего нахождения пропавшей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайские власти официальных комментариев об аресте российского гражданина и ходе расследования пока не давали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: убийство
