Житель Уфы попал в больницу после того, как пьяный водитель сбил его и жестоко избил

22:39, 26 мар 2026

Житель уфимского микрорайона Шакша оказался в городской больнице № 21 после того, как был сбит автомобилем и избит его водителем. Инцидент произошёл у жилого дома, сообщает издание «Честный репортаж».

По версии пострадавшего, четверо мужчин употребляли спиртное прямо в припаркованном у подъезда автомобиле. Когда они собрались уехать, он сделал им замечание и предупредил, что намерен вызвать сотрудников ГАИ. В ответ на это водитель намеренно сбил его транспортным средством, после чего нанёс удары и оскорбил. Случайные прохожие разняли нападавшего и вызвали скорую помощь.

Медики зафиксировали у пациента перелом ноги и нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы и ссадины. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Сам он сообщил, что чувствует себя плохо.

Полицейские задержали 39-летнего мужчину в состоянии выраженного алкогольного опьянения. На него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Уфе в массовой драке ножом ранили 18-летнего жителя

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа драка побои
Читайте также

В Белебеевском районе Башкирии пьяный водитель на высокой скорости сбил переходившую дорогу семейную пару
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии пьяный водитель на высокой скорости сбил переходившую дорогу семейную пару
Шестилетняя девочка попала в больницу после катания с горки в Уфе
Происшествия в Башкирии
Шестилетняя девочка попала в больницу после катания с горки в Уфе
В Башкирии санавиация спасла 12-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии санавиация спасла 12-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии


