В Башкирии 10-летний мальчик провалился под снег на три метра во время прогулки

21:32, 27 мар 2026

В Туймазах прогулка детей едва не закончилась несчастным случаем. Десятилетний мальчик наступил на снежный наст и провалился вниз — под ним скрывалась пустота глубиной около трёх метров. Об инциденте сообщил Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Приятели ребёнка позвали взрослых и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты установили приставную лестницу, спустились в провал и извлекли мальчика наружу. Затем его передали медикам.

Врачи травм не выявили и отпустили ребёнка домой.

Госкомитет напоминает: под слоем снега могут находиться колодцы, траншеи и другие опасные полости, не заметные снаружи.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах
