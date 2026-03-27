Сбил и добил: в Уфе арестовали водителя, покалечившего пешехода за замечание

21:50, 27 мар 2026

25 марта 2026 года во дворе жилого дома на улице Касимовской в Уфе мужчина за рулём напал на пешехода: пьяный водитель сначала сбил его автомобилем, а затем избил. Об инциденте сообщила пресс-служба прокуратуры Калининского района.

По данным ведомства, 38-летний житель города управлял Skoda Octavia. Прохожий сделал ему замечание — после этого водитель намеренно совершил наезд, а затем продолжил нападение. Инцидент зафиксировала камера домофона.

По словам пострадавшего, четверо мужчин распивали спиртное в машине у подъезда. Когда компания попыталась уехать, он сделал им замечание и пообещал вызвать полицию. Водитель сбил его, а после остановки продолжил нападение. Разнять дерущихся удалось случайным прохожим, которые также вызвали скорую.

Пострадавший — житель микрорайона Шакша, попал в 21-ю больницу Уфы. Врачи зафиксировали множественные гематомы, ссадины, перелом ноги и нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Суд арестовал обвиняемого до 26 мая 2026 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ