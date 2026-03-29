В Нефтекамске спасатели сняли с крыши мужчину со сломанной ногой
21:18, 29 мар 2026
Пожарные Нефтекамска эвакуировали мужчину с крыши здания, получившего травму ноги при спуске. Информацию распространило ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Спасатели действовали оперативно: с помощью трёхколенной лестницы поднялись к пострадавшему, зафиксировали его на жёстких носилках и аккуратно транспортировали вниз. По завершении операции мужчина был передан прибывшей бригаде скорой помощи.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
