В Нефтекамске спасатели сняли с крыши мужчину со сломанной ногой

21:18, 29 мар 2026

Пожарные Нефтекамска эвакуировали мужчину с крыши здания, получившего травму ноги при спуске. Информацию распространило ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Спасатели действовали оперативно: с помощью трёхколенной лестницы поднялись к пострадавшему, зафиксировали его на жёстких носилках и аккуратно транспортировали вниз. По завершении операции мужчина был передан прибывшей бригаде скорой помощи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ