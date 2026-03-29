Паводок в Башкирии подтопил дорогу в Аургазинском районе

21:22, 29 мар 2026

Талые воды затопили дорогу в Аургазинском районе Республики Башкортостан. Жилые дома ущерба не получили.

Весенний паводок в Аургазинском районе Башкирии привёл к затоплению дороги талыми водами. Жилые строения подтопление не затронуло, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Для контроля за паводковой обстановкой развёрнуты оперативные группы ведомства, задействованы беспилотные летательные аппараты. При возникновении угрозы заторов проводятся взрывные работы. Вертолёт Ка-32 выполнил облёт наиболее уязвимых участков рек республики — ледовых заторов выявлено не было. Ситуация остаётся под контролем МЧС.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ