Телефонные мошенники в Башкирии обманули пенсионерку и мужчину на 2,4 миллиона рублей

21:37, 29 мар 2026

В Башкирии двое жителей региона стали жертвами телефонных мошенников, использовавших классические схемы обмана. Пострадавшие лишились в совокупности более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД Башкирии.

В Ермекеевском районе 56-летний местный житель на протяжении пяти недель вёл переписку и переговоры с людьми, назвавшимися представителями инвестиционной компании. За это время злоумышленники убедили его перечислить свыше двух миллионов рублей на сторонние банковские счета — якобы для получения дохода от вложений. Из этой суммы 1,3 миллиона составляли личные накопления мужчины, ещё 900 тысяч он оформил в кредит.

В Уфе в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка. По её словам, ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся дочерью. Та сообщила, что случайно травмировала ребёнка дверью при выходе из магазина. Пожилая уфимка, встревожившись за судьбу близких, передала наличные курьеру — так называемому доверенному лицу. Сумма составила 400 тысяч рублей — все её сбережения.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. МВД Башкирии призывает жителей проявлять осторожность, не вступать в контакт с незнакомцами и не переводить денежные средства по их указанию.

В Башкирии мошенники оформили кредит на женщину руками её 8-летнего ребёнка

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: мошенники
