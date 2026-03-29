В Уфе пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

21:51, 29 мар 2026

Ночью в Уфе загорелась квартира на улице Испытателей. Пожарные МЧС России спасли из задымлённого помещения двух жильцов. Женщина 58 лет после медицинского осмотра отправилась домой, 45-летний мужчина доставлен в больницу. Ещё десять человек покинули дом до прибытия спасателей самостоятельно. Огонь уничтожил имущество в одной из комнат, повредил стены и потолок.

Причины возгорания выясняются, на месте работает дознаватель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
