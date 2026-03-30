В Уфе группа подростков избила и удерживала 15-летнего школьника

21:31, 30 мар 2026

Следственный комитет Башкирии начал проверку после того, как в соцсетях появилось видео с избиением 15-летнего подростка в Уфе. Запись обнаружили в ходе мониторинга — на кадрах видно, как группа ребят постарше нападает на парня.

Но побоями дело не ограничилось. По данным следствия, после нападения подростка насильно оставили в квартире — он провёл там всю ночь. Происходящее участники записывали на видеокамеру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и о незаконном лишении свободы.

Сейчас следователи устанавливают всех, кто причастен к нападению, восстанавливают картину произошедшего и выясняют степень тяжести травм, полученных пострадавшим. Параллельно проверят и действия чиновников из системы профилактики — почему органы, которые должны следить за безопасностью несовершеннолетних, не предотвратили инцидент.

Автор: Семен Подгорный