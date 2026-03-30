В Уфе школьница перевела мошенникам 400 тысяч рублей отца, поверив в звонок из «центра образования»

21:36, 30 мар 2026

В Уфе 17-летняя девушка стала жертвой телефонных аферистов, которые представились сотрудниками образовательного учреждения. Семья лишилась более 400 тысяч рублей. О произошедшем сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Мошенники позвонили несовершеннолетней жительнице Уфы под видом представителей некоего «центра образования» и сообщили о переходе школы на новую систему электронных дневников. Под этим предлогом они выманили у девушки код из SMS-сообщения.

После этого злоумышленники связались с ней повторно и заявили, что со счетов её родителей был совершён перевод в «недружественную страну». Подростку сообщили, что взрослым грозит уголовное преследование за предполагаемое спонсирование экстремистской деятельности. Чтобы предотвратить «возбуждение дела», аферисты предложили направить имеющиеся средства на некую «проверку».

Школьница взяла банковскую карту отца, сняла наличные и через платёжный терминал перечислила более 400 тысяч рублей на счета, указанные преступниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В МВД подчеркнули, что несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой категорией для подобных манипуляций, и призвали родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах финансовой безопасности.

Автор: Семен Подгорный