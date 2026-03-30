Купил корочку на рыбалке: житель Башкирии попытался устроиться на работу с поддельным удостоверением

21:40, 30 мар 2026

В башкирском городе Октябрьском 57-летний мужчина попытался трудоустроиться на предприятие, предъявив поддельное профессиональное удостоверение. Об обстоятельствах дела сообщила корреспондент по связям со СМИ отдела МВД России по городу Октябрьскому Аделина Кашапова.

Специалисты кадровой службы усомнились в подлинности предоставленного документа. Удостоверение подтверждало присвоение соискателю квалификации слесаря по сборке металлоконструкций шестого разряда.

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что приобрёл бумагу в 2015 году у незнакомца, с которым случайно познакомился на рыбалке. За документ он заплатил около двух тысяч рублей. Воспользоваться им он решил лишь спустя девять лет.

Экспертиза подтвердила: удостоверение является поддельным.

По данному факту дознаватели отдела МВД России по городу Октябрьскому возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за использование заведомо поддельных документов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском подделка документов
