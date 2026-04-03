В Уфе камеры «умной» остановки помогли полиции установить похитителя сумки с документами
21:39, 03 апр 2026
Полиция Башкортостана раскрыла кражу на остановке общественного транспорта в Уфе с помощью системы видеонаблюдения.
Женщина 36 лет оставила на остановке «Театр Нур» в Уфе личные вещи — сумку с денежными средствами и паспортом. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника: им оказался 45-летний житель Кушнаренковского района.
Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и похищении документов. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
