В Уфе камеры «умной» остановки помогли полиции установить похитителя сумки с документами

21:39, 03 апр 2026

Полиция Башкортостана раскрыла кражу на остановке общественного транспорта в Уфе с помощью системы видеонаблюдения.

Женщина 36 лет оставила на остановке «Театр Нур» в Уфе личные вещи — сумку с денежными средствами и паспортом. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника: им оказался 45-летний житель Кушнаренковского района.

Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и похищении документов. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Под Уфой задержали топливного хитреца

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ