Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
В Уфе камеры «умной» остановки помогли полиции установить похитителя сумки с документами

21:39, 03 апр 2026

Полиция Башкортостана раскрыла кражу на остановке общественного транспорта в Уфе с помощью системы видеонаблюдения.

Женщина 36 лет оставила на остановке «Театр Нур» в Уфе личные вещи — сумку с денежными средствами и паспортом. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника: им оказался 45-летний житель Кушнаренковского района.

Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и похищении документов. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Под Уфой задержали топливного хитреца

Читайте также:

Под Уфой задержали топливного хитреца
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
Читайте также

Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
Происшествия в Башкирии
Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
В Башкирии конфликт в автобусе закончился поножовщиной
Происшествия в Башкирии
В Башкирии конфликт в автобусе закончился поножовщиной
В Башкирии пьяный пассажир электрички подрался с полицейским
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяный пассажир электрички подрался с полицейским
В Башкирии мужчина с оружием угрожал людям на остановке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина с оружием угрожал людям на остановке


