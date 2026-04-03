Сотрудница пункта выдачи в Башкирии подменяла товары клиентов и продавала их через знакомых

21:45, 03 апр 2026

В башкирском городе Мелеузе в ходе проверки одного из пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса была выявлена недостача товаров на сумму свыше 600 тысяч рублей. Материалы ревизии передали в полицию, сообщают правоохранительные органы.

В ходе расследования подозрение пало на 20-летнюю сотрудницу склада — уроженку Мелеуза. После доставки в отдел полиции она призналась в совершённых действиях. Часть утраченного имущества удалось изъять.

Схема, по данным следствия, выглядела следующим образом: девушка заменяла поступавшие на склад товары дешёвыми или бракованными позициями, после чего через служебный доступ инициировала их возврат. Одни предметы она оставляла себе, другие реализовывала через знакомых или обменивала.

Массовый характер хищений и поток жалоб от покупателей привлекли внимание службы безопасности, которая инициировала масштабную проверку и установила виновную. За один месяц её действия нанесли ущерб почти на 600 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный