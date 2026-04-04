В Башкирии 26-летний мужчина избил пенсионера, заподозрив его в краже

В Башкирии 26-летний мужчина избил пенсионера, заподозрив его в краже

21:36, 04 апр 2026

77-летний житель Бирского района Башкирии оказался в районной больнице с множественными телесными повреждениями. Инцидент произошёл во время совместного употребления спиртных напитков, сообщает пресс-служба МВД республики.

Согласно материалам расследования, 26-летний ранее судимый мужчина находился в гостях у знакомой вместе с подругой и пострадавшим. В ходе застолья между участниками вспыхнул конфликт: молодой человек решил, что пожилой мужчина похитил у него 15 тысяч рублей. Словесная перепалка переросла в драку — подозреваемый нанёс пенсионеру несколько ударов кулаками в область головы.

После произошедшего пострадавший самостоятельно добрался до своего жилища, однако там потерял сознание. Соседи обнаружили мужчину и вызвали бригаду скорой помощи.

Подозреваемый задержан и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирск происшествия в Бирске драка побои
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
