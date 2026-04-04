Житель Уфы похитил стройматериалов на 50 тысяч рублей, переклеивая ценники в супермаркете

21:42, 04 апр 2026

Сотрудники крупного строительного супермаркета в Уфе обнаружили значительную недостачу и обратились в полицию. Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и установили мужчину, который систематически нарушал порядок расчёта на кассах самообслуживания. Им оказался 41-летний житель города.

Как сообщила пресс-служба министерства, задержанный признался в содеянном. С начала октября прошлого года он приступил к ремонту в собственной квартире и регулярно посещал торговый центр. Покупатель переклеивал ценники с дорогостоящих товаров на более дешёвые позиции, после чего оплачивал их по заниженной стоимости через кассу самообслуживания. Следствие доказало его причастность к десяти эпизодам хищения. Общий размер ущерба составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемого освободили под подписку о невыезде. Часть похищенного имущества была изъята.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МВД по Республике Башкортостан | Пресс-служба