Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
Житель Уфы похитил стройматериалов на 50 тысяч рублей, переклеивая ценники в супермаркете

21:42, 04 апр 2026

Сотрудники крупного строительного супермаркета в Уфе обнаружили значительную недостачу и обратились в полицию. Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и установили мужчину, который систематически нарушал порядок расчёта на кассах самообслуживания. Им оказался 41-летний житель города.

Как сообщила пресс-служба министерства, задержанный признался в содеянном. С начала октября прошлого года он приступил к ремонту в собственной квартире и регулярно посещал торговый центр. Покупатель переклеивал ценники с дорогостоящих товаров на более дешёвые позиции, после чего оплачивал их по заниженной стоимости через кассу самообслуживания. Следствие доказало его причастность к десяти эпизодам хищения. Общий размер ущерба составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемого освободили под подписку о невыезде. Часть похищенного имущества была изъята.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также:

В Уфе камеры «умной» остановки помогли полиции установить похитителя сумки с документами
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МВД по Республике Башкортостан | Пресс-служба
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
Читайте также

Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
Происшествия в Башкирии
Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей
Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом
Происшествия в Башкирии
Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом
В Уфе вора поймали по отпечаткам пальцев на упаковке от чипсов
Происшествия в Башкирии
В Уфе вора поймали по отпечаткам пальцев на упаковке от чипсов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен