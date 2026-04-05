Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Певица Асаева рассказала об угрозах после ДТП, пострадавшая с 20 переломами лежит без движения дома

21:52, 05 апр 2026

Резонансная авария с участием башкирской певицы Гульназ Асаевой, произошедшая 28 февраля на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, продолжает обрастать новыми подробностями. Дочь одной из пострадавших женщин по имени Элина публично рассказала о состоянии матери, а Асаева сообщила о поступающих в её адрес угрозах. Об этом сообщает КП-Уфа.

Согласно словам Элины, мать получила обширные травмы: более двадцати переломов, включая обе ноги, два позвонка, рёбра и плечо, а также черепно-мозговую травму. Состояние женщины осложнялось травматическим шоком и внутренним кровотечением. Медики провели шесть хирургических вмешательств.

В настоящее время пострадавшая выписана домой, однако восстановление займёт длительное время. На протяжении ближайших двух месяцев она обязана соблюдать полную неподвижность — лежать исключительно на спине, не меняя положения тела. После этого периода врачи проведут рентгенологическое обследование и оценят динамику сращения костей. Прогноз относительно восстановления способности ходить специалисты пока не дают.

«Если сравнивать с первой неделей после аварии — лучше. Но по факту ей очень тяжело, и физически, и морально», — написала Элина.

Помимо описания состояния матери, дочь пострадавшей обвинила певицу в том, что та удаляет в своём Telegram-канале комментарии о ходе лечения и заблокировала Элине возможность оставлять сообщения.

В ответ Асаева опубликовала собственный пост, в котором сообщила, что после утечки её личного номера телефона ежедневно получает звонки с угрозами и оскорблениями. «Я тоже не железная. Мне тоже больно», — написала певица, отметив, что происходящее негативно сказывается на её здоровье.

Асаева также заявила, что не намерена публично отчитываться о помощи, оказанной пострадавшим, и призвала урегулировать все спорные вопросы в судебном порядке. По её словам, материалы дела переданы в Следственный комитет.

Напомним, в момент аварии за рулём автомобиля Hyundai Solaris находилась сама Асаева. По её версии, изначально машину вёл танцор, которому внезапно стало плохо, после чего она пересела за руль. Певица утверждает, что не справилась с управлением из-за сложных погодных условий и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем JAC. Двое получили серьёзные травмы. Асаева лишена водительского удостоверения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Аккаунт Гульназ Асаевой в соцсетях, ГАИ Башкирии
Теги: Гульназ Асаева
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен