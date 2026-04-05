В Уфе четверо молодых людей попали в реанимацию после лобового столкновения на М-5

21:57, 05 апр 2026

Ночью на трассе М-5 между районом Дема и кафе «Отдых» в Уфе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Lada Priora двигалась по встречной полосе с отключёнными фарами и столкнулась лоб в лоб с другим транспортным средством. Все четверо находившихся в нём молодых людей около 20 лет доставлены в реанимацию в критическом состоянии. Трое из них без сознания. Родственники пострадавших считают, что водитель Lada был нетрезв.

Автор: Семен Подгорный