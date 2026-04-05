Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе четверо молодых людей попали в реанимацию после лобового столкновения на М-5

21:57, 05 апр 2026

Ночью на трассе М-5 между районом Дема и кафе «Отдых» в Уфе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Lada Priora двигалась по встречной полосе с отключёнными фарами и столкнулась лоб в лоб с другим транспортным средством. Все четверо находившихся в нём молодых людей около 20 лет доставлены в реанимацию в критическом состоянии. Трое из них без сознания. Родственники пострадавших считают, что водитель Lada был нетрезв.

В Уфе вынесли приговор водителю BMW X5, сбившему женщину с дочерью на пешеходном переходе

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен