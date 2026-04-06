Житель Башкирии продал машину и отдал 4,5 млн рублей телефонным мошенникам

22:24, 06 апр 2026

Житель Белебеевского района Башкирии лишился автомобиля и более 4,5 млн рублей в результате телефонного мошенничества. Об инциденте сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

55-летнему жителю позвонил человек, представившийся сотрудником службы доставки, и под предлогом уточнения данных получил от него код из СМС-сообщения. Затем к разговору подключилась женщина, назвавшаяся представителем Росфинмониторинга.

Она сообщила пострадавшему, что его учётная запись на портале «Госуслуги» скомпрометирована, а на его имя оформлен кредит с автомобилем в качестве залога. Под воздействием злоумышленников мужчина реализовал транспортное средство, а вырученные деньги вместе с личными накоплениями и средствами, взятыми в долг у близких, перечислил на счета, указанные аферистами. Схема прекратилась, когда мошенники запросили ещё порядка 1,5 млн рублей для «разблокировки налоговых счетов». После беседы с супругой мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru