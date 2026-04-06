Уфимка потратила 17 тысяч рублей с чужой карты

22:29, 06 апр 2026

Жительница Уфы обнаружила потерянную банковскую карту и воспользовалась ею для оплаты собственных нужд. Инцидент получил огласку после обращения пострадавшей в городское управление МВД России.

Владелица карты заподозрила неладное, когда открыла мобильное приложение банка и увидела незнакомые транзакции. История операций подтвердила: кто-то посторонний использовал её платёжный инструмент. Общий размер ущерба составил порядка 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили торговые точки, где проводились платежи, и вышли на подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница того же города. На допросе женщина не стала отрицать произошедшее: по её словам, она нашла карту, однако не предприняла никаких шагов, чтобы разыскать законного владельца. Вместо этого она совершила 34 покупки в аптеках и продовольственных магазинах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru