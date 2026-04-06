Полиция Башкирии за день раскрыла три кражи двухколёсного транспорта

Полиция Башкирии за день раскрыла три кражи двухколёсного транспорта

22:39, 06 апр 2026

В башкирском Нефтекамске за один день зафиксированы три случая хищения двухколёсного транспорта. Информацию распространила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Велосипед 11-летнего подростка пропал с проспекта Юбилейного у входа на «Тропу здоровья», пока ребёнок находился в лесу. Как выяснилось позже, транспортное средство успел убрать в подсобку сотрудник охранного предприятия — велосипед вернули владельцу.

Иначе сложилась ситуация с двумя трюковыми самокатами. Компания несовершеннолетних отдыхала в скейт-парке, после чего отправилась в гаражный кооператив. Двое участников оставили самокаты у входа и отлучились на десять минут. По возвращении транспорт исчез. Самокаты стоимостью 7 000 и 11 000 рублей, приобретённые год назад, оказались похищены.

Полицейские опросили очевидцев и установили транспортное средство подозреваемого. Похитителя обнаружили в одном из сёл Калтасинского района, самокаты возвращены владельцам. Расследование продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимка потратила 17 тысяч рублей с чужой карты

Уфимка потратила 17 тысяч рублей с чужой карты
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске кража
