В Башкирии трех пропавших человек обнаружили мертвыми
21:35, 07 апр 2026
В марте 2026 года поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» получил 69 обращений о розыске пропавших людей. Из них 60 человек были найдены живыми, трое — погибшими. Четыре заявки не подтвердились.
Судьба двух человек остаётся неизвестной: добровольцы продолжают их искать, распространяют ориентировки и проверяют показания свидетелей.
Сообщить о пропавшем можно по бесплатному номеру 8(800)700-54-52, работающему круглосуточно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
