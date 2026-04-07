В Башкирии трех пропавших человек обнаружили мертвыми

21:35, 07 апр 2026

В марте 2026 года поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» получил 69 обращений о розыске пропавших людей. Из них 60 человек были найдены живыми, трое — погибшими. Четыре заявки не подтвердились.

Судьба двух человек остаётся неизвестной: добровольцы продолжают их искать, распространяют ориентировки и проверяют показания свидетелей.

Сообщить о пропавшем можно по бесплатному номеру 8(800)700-54-52, работающему круглосуточно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»