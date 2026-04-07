Четверо молодых людей пострадали в ночном ДТП под Уфой: родные ищут свидетелей аварии

21:53, 07 апр 2026

В ночь со 1 на 2 апреля на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкортостане произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. Четверо молодых людей получили травмы различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы в состоянии комы. Об обстоятельствах случившегося изданию «КП-Уфа» рассказал Линар — отец одного из пострадавших.

В тот вечер 23-летний Ильгиз вместе с 18-летним родственником Данилом и двумя подругами 21 и 22 лет возвращался с прогулки по набережной Уфы. Молодёжь ехала на «Приоре» в сторону микрорайона Дема. На трассе им навстречу неожиданно выехал другой автомобиль той же модели — с выключенными фарами. Ильгиз успел нажать на тормоз, однако столкновения избежать не удалось. Вслед за лобовым ударом в машину с молодыми людьми врезался двигавшийся сзади грузовик DAF.

Все четверо оказались на больничных койках. Ильгиз, Данил и одна из девушек впали в кому. Спустя несколько дней девушке удалось прийти в сознание, тогда как состояние остальных двух пострадавших по-прежнему оценивается врачами как тяжёлое. По словам Линара, у его сына зафиксированы множественные переломы костей таза, открытый перелом ноги, черепно-мозговая травма, а также повреждения сердца и лёгких. Медики воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно восстановления молодого человека.

Незадолго до аварии Ильгиз устроился дальнобойщиком — по примеру отца. За плечами у него было всего два рейса по маршруту Челябинск — Москва. Когда он снова сможет работать — неизвестно.

Виновником столкновения следствие считает 37-летнего Азамата — водителя «Приоры», выехавшей на встречную полосу. Сам он от тяжёлых травм уберёгся. По словам родных пострадавших, на контакт с ними мужчина не выходил.

Линар также обращает внимание на состояние дорожной инфраструктуры в месте аварии: запись с видеорегистратора показывает, что несколько уличных фонарей в тот момент не работали. По его словам, именно поэтому тёмный автомобиль без включённого света слился с ночной дорогой и стал незаметен для встречного транспорта.

Опасаясь, что обстоятельства происшествия могут быть установлены не в полной мере, родственники пострадавших разыскивают очевидцев ДТП. Всех, кто находился на трассе М-5 в ту ночь и мог наблюдать аварию, просят позвонить по номерам: 8-937-157-76-07 и 8-917-403-83-95.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ