Гранату времён Гражданской войны обезвредили в Башкирии

22:02, 07 апр 2026

Житель села Улу-Теляк в Башкирии нашёл ручную осколочную гранату Ф-1 времён Гражданской войны 1917 года во время полевых работ. О находке сообщила Росгвардия республики.

Мужчина своевременно уведомил компетентные службы. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Урал». В ходе осмотра специалисты выяснили, что внутри боеприпаса сохранились взрывчатое вещество и фрагменты запала. Несмотря на то что с момента изготовления прошло более ста лет, граната оставалась снаряжённой.

Сапёры изъяли опасную находку, поместили в специальный контейнер, после чего вывезли на полигон и уничтожили.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Росгвардия Башкирии