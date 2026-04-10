В Уфе во дворе жилого дома обвалился грунт

В Уфе во дворе жилого дома обвалился грунт

22:01, 10 апр 2026

В Уфе, в микрорайоне Нижегородка по улице Морякова, 12, во дворе жилого дома образовалась круглая воронка в результате просадки грунта.

По информации очевидцев, причиной стала авария на водопроводе. Администрация Ленинского района сообщила, что на месте уже действует ремонтная бригада «Уфаводоканала».

Сотрудники управления гражданской защиты выставили оцепление вокруг опасного участка.

В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии

Читайте также:

В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Ленинского района | информотдел
Читайте также

В Уфе во дворе дома сгорел автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Уфе во дворе дома сгорел автомобиль
В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
Происшествия в Башкирии
В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой
Общество в Башкирии
В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Происшествия в Башкирии
В спальном районе Уфы раздались выстрелы


