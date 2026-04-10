В Уфе во дворе жилого дома обвалился грунт
22:01, 10 апр 2026
В Уфе, в микрорайоне Нижегородка по улице Морякова, 12, во дворе жилого дома образовалась круглая воронка в результате просадки грунта.
По информации очевидцев, причиной стала авария на водопроводе. Администрация Ленинского района сообщила, что на месте уже действует ремонтная бригада «Уфаводоканала».
Сотрудники управления гражданской защиты выставили оцепление вокруг опасного участка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Ленинского района | информотдел
